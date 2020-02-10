女為發洩 故意向電梯按鍵吐口水gg了 23:312020/02/10 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 重慶一名女子日前與人發生爭執後在坐電梯的時候，不斷的朝電梯按鍵吐口水發洩情緒。(翻攝自看看新聞) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 疫情延燒，個人衛生顯得相當重要。重慶一名女子日前與人發生爭執，心生怨懟的她就在坐電梯的時候，不斷的朝電梯按鍵吐口水發洩情緒，也全程被監視器拍下，她的行為引發社區民眾恐慌，警方獲報也立刻展開調查迅速的將她逮捕。 這名女子向警方表示，自己會這樣做事因為與他人發生糾紛而心生怨恨，才在乘坐社區電梯時向按鍵吐口水發洩不滿。不過所幸這名女子14天內無外地居住史，也未接觸湖北地區人員，體溫正常。不過她仍然被警方刑事拘留。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #吐口水 #大陸 #新冠肺炎 #電梯 #不衛生 #吵架 #糾紛 #發洩 也許您會感興趣 推薦閱讀 「我的牙齦長毛」！醫生開救命仙丹 竟是「避孕藥」 20:592020/02/06 國際 電梯染病風險高 專家教你如何自保 20:422020/02/06 生活 《業績-電機》崇友1月營收3.11億元，看好台商回流助商用案源需求 15:062020/02/07 財經 崇友元月營收下跌 竟因總統大選影響 16:212020/02/07 財經 懷疑遭吐口水 持空氣槍轟爆路人眼球 17:342020/02/07 社會 湖北返台台商入住未告知 旅館怒下「逐客令」 18:072020/02/07 社會 台商回台 崇友新梯銷售看升 04:092020/02/08 證券．權證 住戶不滿隔鄰噪音太吵 竟持榔頭狂敲對方頭部 12:022020/02/09 社會 別用鑰匙按電梯！ICU醫曝更大風險 16:222020/02/09 生活 只戴口罩不夠 醫師：搭電梯別張嘴 15:432020/02/10 生活 社會熱門新聞 桃園蘆竹2中年男子疑輕生 陳屍計程車 - 社會 看A片突傳一陣熟悉的聲音 原來片中的XX是他的... - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 逛賣場男友大喊「妳檢查穴穴喔」 女大生瞬間羞爆 - 社會 搶發災難財！「衛生紙之亂」禍首竟是傳銷商 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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