疫情延燒，個人衛生顯得相當重要。重慶一名女子日前與人發生爭執，心生怨懟的她就在坐電梯的時候，不斷的朝電梯按鍵吐口水發洩情緒，也全程被監視器拍下，她的行為引發社區民眾恐慌，警方獲報也立刻展開調查迅速的將她逮捕。

這名女子向警方表示，自己會這樣做事因為與他人發生糾紛而心生怨恨，才在乘坐社區電梯時向按鍵吐口水發洩不滿。不過所幸這名女子14天內無外地居住史，也未接觸湖北地區人員，體溫正常。不過她仍然被警方刑事拘留。

(中時電子報)