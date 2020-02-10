共軍轟炸機上午貼著海峽中線進行訓練，一度穿過海峽中線接近領空，我方戰管要求對方勿接近領空，狀況相當緊張。(圖／國防部提供)

據中共解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校稱，東部戰區部隊於2月10日在台灣東南部海域組織實施海空兵力聯合演練，檢驗戰區多軍種聯合作戰能力。

據大陸國防部發布訊息指出，共軍東部戰區發言人張春暉稱，繼2月9日海空戰備巡航之後，戰區部隊2月10日在台島東南部海域組織實施海空兵力聯合演練，主要進行了空地突擊、火力支援等實戰化課目訓練，進一步錘煉檢驗戰區多軍種聯合作戰能力。

張春暉指出，「台獨」勢力罔顧民族大義，加緊謀「獨」，逆勢妄動，不得人心。戰區部隊始終保持高度戒備，密切關注形勢動向，堅決履行職能使命。

據我國防部消息稱，10日上午出現在台灣海峽的快速戰機，刻意貼著海峽中線飛行，甚至一度「違規」越過中線，讓我方戰管人員大聲呼叫「你已接近我國領空，請立刻離開。」而大陸飛行員也回「我們只是進行例行訓練」。雙方多次在無線電中互喊回應，為多年來少見。

我軍方消息另稱，大陸多型軍機9日進行遠海長訓，並有軍機飛海峽中線以西，我戰機緊急升空全程監控，唯大陸軍機並未越中線，另有大陸軍機則經巴士海峽，再由台灣東岸西太平洋進宮古水道，後返回駐地，形同繞台一圈。

(中時電子報)