「醫生，我沒有抽菸喝酒習慣，還固定運動，最近血糖怎麼突然變高？」、「我一直按時吃治療糖尿病的藥，也改吃低脂和高纖的食物，但為什麼血糖就是一直降不下來？」不穩定的血糖值，常造成許多民眾緊張，懷疑自己是否罹患糖尿病或原有的糖尿病病情加重。

其實導致高血糖的原因有很多，大部分與飲食及運動等生活型態有關聯，也可能因感染、壓力或發炎等疾病狀態而導致血糖過高，此外，有些藥物，例如：類固醇、抗精神病藥物等，已為人所知可能引起高血糖，但不少罹患慢性病者卻也很容易忽略。

像是高血壓是常見慢性病，很多人都知道可以透過藥物控制血壓，卻鮮少有人留意到部分降血壓的藥物可能會減少胰島素分泌或阻抗胰島素作用，而增加血糖過高風險，若未能及早發現初期症狀，使身體長期處於血糖過高的現象，便可能誘發糖尿病，或影響糖尿病患者血糖的控制。

根據文獻指出，thiazide類利尿劑和乙型阻斷劑(β blockers)，相較於其他種類的降血壓藥物，較易出現高血糖的不良反應，尤其是空腹血糖值過高或肥胖的病人，更是有較高的風險會導致糖尿病發生。

因此，對於糖尿病患者及空腹血糖值過高或併有肥胖症、高血壓和高血脂等疾病的代謝症候群病人，應謹慎使用thiazide類利尿劑和乙型阻斷劑，平日用藥除了要留意原有的疾病控制外，也要定期監控血糖，以減少併發症或血糖過高的風險。

為避免高血糖的危害，除了改善飲食及規律運動等生活型態的調整之外，財團法人藥害救濟基金會再次提醒，也要留意正在使用的藥物是否有導致高血糖的可能性，如服用可能引起高血糖的藥物，用藥期間要特別留意血糖的變化，尤其是糖尿病患者，平日除應遵照醫囑規律用藥與監測血糖外，就醫時亦應告知醫療人員併用之藥品，若發生不良反應時，建議立即回診就醫，必要時依據醫囑調整治療藥物。

延伸閱讀：

(中時電子報)