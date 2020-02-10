劉大貝是國民黨中常會少有的財經專家。（黃福其攝）

國民黨今晚發布黨主席補選、中常委改選選舉公報，48位中常委候選人將角逐32席，包括17位是現任中常委尋求連任，其中財經專家劉大貝提出「世代一體，全黨一心」，獲許多黨內人士認同。

已擔任第8年中常委的劉大貝，是上海財經大學博士、美國萊佛大學公共管理博士，擔任過兆豐證券等多家金融公司董座，也曾在台港數所大專任教，是國民黨智庫財經顧問，並獲邀參與2020年韓國瑜國政顧問團財經組，是國民黨中常會少有的財經專家。

本屆不分區立委提名，32位被提名人每人須繳20萬元保證金給中選會，就是劉大貝在中常會力主應由被提名人自付，不能再由黨中央付，黨中央因此「省」下640萬元。最近黨主席補選、中常委改選的候選人募款責任額必須「落實」，也是劉大貝在中常會提出，又讓黨中央「賺」了一筆錢。

這次國民黨大選嚴重挫敗，不少資深中常委退休，但鼓勵忠黨愛國又有財經專業的劉大貝，必須在黨最艱困、低潮的時刻留下來承擔，因此他直到最後一刻才登記，以「破斧沈舟．KMT再起」參選續任。

「正值全黨改造的關鍵時刻，我不能當逃兵。」劉大貝說，這次黨主席補選、中常委改選，有人說世代交替，有人說世代整合，他認為都不是問題，重點在心態，而非年齡；在國民黨改造、轉型的關鍵，最重要的應是「世代一體，全黨一心」，讓中常會成為世代合作的基礎，不能對立，因此他願意留在中常會傳經驗、提建議，讓國民黨徹底轉型，實現理念。

劉大貝說，國民黨是列寧式政黨，歷經百年時空變化，黨的基因必須改造，定位也須調整，包括是否如同美國共和黨、民主黨般，平時鬆散，只純粹作為選舉動員的選舉機器，抑或平時就積極參政，這要從中找出平衡點，清楚論述，進而完成組織改造、落實人才培育，例如立委服務一定任期就入閣或依專業轉任公營事業，由縣市議員接棒；縣市議員擔任一定任期後轉任立委，由年輕一代接棒等。

此外，國民黨的文化也要徹底改變，國民黨有太多傳統包袱、大老文化、醬缸及和稀泥文化改變，尤其不能私心考量，越是上位者，越要改變。中常會也要重新定位，過去蔣經國時期，中常會有一定功能，到了馬英九後期，中常會變成只提供建言；他主張中常會必須為黨的政策決策單位，不能只是諮詢單位，中常委的角色也要重新定位及恢復功能，尤其「家父長制」一定要調整，例如不分區立委的提名，應由中常會決定排序，甚至表決，再送中央委員會個別投票，不是由黨主席決定排序，即送中央委員會。

劉大貝說，其實包括中常委選舉方式、人數，他都認為可以調整，不能有再被批評的請客、送禮等現象。這次中常委改選，雖然任期只剩 1年多，但黨務改革及黨機制調整不能有空窗期，他會與黨主席及中常會全力推動，重建國民黨形象及人民的信心。

(中時 )