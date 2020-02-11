新冠肺炎疫情仍在延繞，中國大陸企業在復工首日遇到不少困難。但在官方要求下，被視為指標的快遞業今天全面復工。然而，除疫區湖北省的快遞業務恐仍停擺，春節期間積壓的物件也有待消化。

《中央社》指出，新冠肺炎疫情當頭，大陸民眾多半滯留在家不敢出門，對快遞的依賴大增。春節假期除郵政及順豐外，大陸其他快遞業者的營運從1月下旬起即陷入停擺狀態，造成民眾生活上極大不便。1月28日，停業中的圓通快遞率先恢復營業，但其它6家一線快遞仍處於停業狀態。

《澎湃新聞》報導，大陸國家郵政總局7日與快遞業者召開視訊會議，邀集圓通及中通、申通、韻達、百世、德邦和蘇寧（旗下為天天快遞）等7家業者高層主管參加，部署疫情防控和復業，並提出「分階段確定快遞企業恢復生產目標」，推動網購快遞恢復，滿足民眾需求。申通、中通、韻達、百世、德邦、天天等6家快遞業者，今天起同時恢復營運。但其中部分快遞公司將優先集中寄送防疫物資，其它物件遞送時效可能會受影響。

報導說，官方要求快遞業要在2月中旬要恢復到正常營運的4成以上。2月下旬則根據疫情變化和形勢發展，繼續提高營運能量。

為應對疫情，快遞公司紛紛採取防控措施，包括為員工購買疫情保險、為工作環境進行消毒和為員工配備數量充足的醫療用口罩、洗手液、肥皂、消毒水等物資。

(中時電子報)