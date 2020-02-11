他賽前投注NBA 這時出場獲利更巨

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

去年9月曾以「買運彩可提前獲利 2大時間點曝光」為題討論足球場中大小的投注眉角，今天再以一場NBA籃球比賽為例，解說籃球「場中」如何將「賽前」的投注提前獲利出場。

運彩場中投注說明。(台灣運彩提供)

運彩籃球不讓分玩法。(台灣運彩提供)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後消費者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，有很多消費者喜愛，各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生變化。

以籃球不讓分玩法來說，場中的賠率主要會受到「2隊比數的差距」以及「比賽還剩多少時間」(距法定比賽時間結束的分鐘數)等因素波動，這中間就會有類似股價波動買、賣點出現的情形，特別是當對戰的2隊得分實力接近時，場中如果得分出現大落差，落後方賠率變高時就是好的買、賣點，只要掌握好買、賣點，就可以提前鎖定獲利出場。

快艇Vs.-湖人不讓分賠率走勢圖。(台灣運彩提供)

以去年NBA的聖誕大戰-快艇Vs. 湖人為例，把賽前及場中不讓分「快艇勝」、「湖人勝」的賠率依時間序描繪出來，從這個「賠率走勢圖」來看，由於湖人為主場且戰績稍佳，因此運彩賽前開出湖人不讓分勝賠率為1.55倍，快艇勝賠率為1.95，如果您賽前買不讓分湖人勝賠率1.55倍，那麼就可以在第2節及第3節反向買不讓分快艇勝賠率3.10～4.25倍獲利出場；反之，如果您賽前買不讓分快艇勝賠率1.95倍，那麼就可以在第4節反向買不讓分湖人勝賠率2.70～4.25倍獲利出場，不用等到比賽完全結束就可以提前鎖定獲利出場，提供給大家參考。

賽前投注湖人-場中反向買快艇獲利出場。(台灣運彩提供)

賽前投注快艇-場中反向買湖人獲利出場。(台灣運彩提供)

(中時電子報)