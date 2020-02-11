美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上周股價大洗三溫暖、財富管理機構Strategic Wealth Partners總裁Mark Tepper警告，特斯拉是全球最危險的股票之一，現在絕對不能碰它，無論做空還是做多。

CNBC報導，當特斯拉上周二股價漲到最高點時，單周漲幅高達48%，但隨後吞噬漲幅，周漲幅最後剩下16%。Mark Tepper認為，「這是世界上最危險的股票之一，我不想擁有它、也不想做空。」直言大型股票不該像廉價股票一般投機，今天狂漲20%、明天暴跌20%。

Mark Tepper表示，特斯拉股價已經嚴重被高估，他也不知道這支股票未來會漲還是跌，但對他們來說，現在是絕對別碰的階段。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley也抱持相同看法，認為特斯拉在經歷暴漲後，可能需要稍作喘息。他在上週初曾警告，特斯拉股價超過900元已嚴重超買，應會大幅回調，「當出現散戶投資人進場時，通常代表股價到頂了」。

(中時電子報)