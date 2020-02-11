有人看A片會看到認識的人，不過也有人很巧的聽到自己編的曲子。網友就分享自己日前看影片的時候，聽到一陣「熟悉的聲音」他仔細看「不是前女友」，仔細一聽才發現「咦！！ 這首的編曲不是我做的嘛！！！」他非常的納悶「為什麼我的編曲會在A片裡被我聽到！！」

原PO在《Dcard》分享自己《看個A片意外發現！》他表示，本人是個做音樂的！平常就是接一些編曲工作，或是幫人錄音、混音之類的。他表示，日前下午，想說沒啥行程，躺在床上準備找一些影片來欣賞，當他滑到一部「在KTV%%的男女，覺得女主蠻正的就點進去看！」卻覺得奇怪「這聲音怎麼那麼熟悉」仔細聽才發現「咦！！ 這首的編曲不是我做的嘛！！！」

他表示，其實當初接這個case的時候，對方也沒說要給誰唱，只給寫好的曲，然後匯了3000過來...沒想到竟然會在A片聽到這首歌！竟然上架了！讓他相當傻眼，原PO好奇的詢問網友「在A片聽到自己做的編曲，機率到底是多少...？」許多網對原PO的奇特經歷都表示「太扯了」、「Surprise 」還有許多網都表示想聽向原PO所要連結。

(中時電子報)