微風集團策略長廖曉喬近日在社群網站上PO出與老公的蜜月照，去年結婚的兩人已結婚滿一周年，她趕在西洋情人節前將蜜月照職整理出，意外曬出老公的猛男好身材。
廖曉喬與小11歲的投顧員老公董子淳（Alan）婚後出雙入對相當幸福，廖曉喬也在近日曬出蜜月美照，曾是籃球校隊的老公也曬出好身材，大胸肌與六塊肌意外見客，兩人的海島美照也引發熱議，不少網友都相當羨慕。
(中時電子報)
微風集團策略長廖曉喬近日在社群網站上PO出與老公的蜜月照，去年結婚的兩人已結婚滿一周年，她趕在西洋情人節前將蜜月照職整理出，意外曬出老公的猛男好身材。
廖曉喬與小11歲的投顧員老公董子淳（Alan）婚後出雙入對相當幸福，廖曉喬也在近日曬出蜜月美照，曾是籃球校隊的老公也曬出好身材，大胸肌與六塊肌意外見客，兩人的海島美照也引發熱議，不少網友都相當羨慕。
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