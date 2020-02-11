微風集團策略長廖曉喬近日在社群網站上PO出與老公的蜜月照，去年結婚的兩人已結婚滿一周年，她趕在西洋情人節前將蜜月照職整理出，意外曬出老公的猛男好身材。

廖曉喬曬出與老公董子淳的蜜月美照，董子淳的好身材超吸睛。（圖／翻攝自廖曉喬IG）

廖曉喬與老公的蜜月照。（圖／翻攝自廖曉喬IG）

廖曉喬與小11歲的投顧員老公董子淳（Alan）婚後出雙入對相當幸福，廖曉喬也在近日曬出蜜月美照，曾是籃球校隊的老公也曬出好身材，大胸肌與六塊肌意外見客，兩人的海島美照也引發熱議，不少網友都相當羨慕。

(中時電子報)