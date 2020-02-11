現代人隨著生活型態的轉變，除了上班需要久坐在辦公桌前，另外還有很大一部份的時間是坐著使用手機或是看電視，像是植物一般一動也不動，有的甚至徹夜未眠，如此一坐經常就是好幾個小時沒有起身。

一般而言，長時間坐著不動除了會讓我們反應變得遲鈍外，還會引發身體的疾患，例如：頸部、背部及腰部的疼痛，更有可能進一步引發肥胖、高血壓、心臟病、糖尿病、中風，甚至會增加死亡率。此外，美國梅約診所詹姆士．李文(James Levine)博士曾經提到，「久坐比抽煙更危險，殺死的人比愛滋病多，比跳傘更凶險。」、「我們正在坐死自己！」。

過去也曾有23歲「宅男」研究生，因數日久坐在電腦前，導致下肢靜脈阻塞，血液凝結成塊狀產生血栓；等他起身走動時，血液將血栓沖散成小血塊，隨著體循環流到腦部導致腦血管栓塞，出現一側手腳麻木、看東西有複視、言語不清等中風症狀，經即時送醫並復健後才逐漸康復。

若要減少久坐帶來的負面效益，奇美醫學中心復健部物理治療師陳輝宇建議，最好的方式就是改變工作型態，像是選擇可以調整高度的桌面，或是設置不同高度的辦公家具，藉此不定時轉換作業高度。

倘若無法改變環境，依舊必須因為工作或課業，連續不斷地坐上好幾個小時，那就試著每隔30分鐘起來伸展一下筋骨吧！以下是幾個可以利用辦公桌椅進行的伸展與肌肉收縮運動，目的是為了讓體內維持良好的循環，避免因為久坐不動，產生血栓，造成無法挽回遺憾。

建議的活動如下：

利用椅子做伸展操。（常春月刊提供）

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(中時電子報)