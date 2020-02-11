新冠肺炎疫情蔓延，全球各國人心惶惶，不少地區更傳出「排華」情形，旅日女星歐陽靖就在臉書分享友人遇到類似狀況，表示通常觀光區店家依然非常歡迎外國遊客，「但偏離觀光區就『可能』會有不同聲音出現。而走在鬧區時說中文，確實會引起周邊日本人的警覺。﻿」

歐陽靖表示，有朋友全家最近到京都玩，路過一間小食堂進去用餐，店員本來示意他們找座位，未料一聽到他們講中文，竟用雙手在胸前比Ｘ，同時說著「No, No, Close」，讓他們只能摸摸鼻子離開。﻿

另個例子，則是一群朋友到小藥妝店買親友要的保健食品，但店員從他們入店就一直打量，見他們在找商品又說中文時，竟突然衝過去告知：「No mask! No mask!」就算朋友解釋沒有要買口罩，店員仍一直保持一樣說法。

歐陽靖表示目前只聽過這兩例，大部分朋友最近到日本玩的感受仍是好的，並提醒大家若赴日遊玩時遭遇被誤會的狀況，可以直接表示自己來自台灣，因為「Taiwan」的英文發音跟日文很像，對方一定聽得懂。﻿

此外，歐陽靖也呼籲台人別當失格旅人，別做出在人多的地方不戴口罩或大量搶購口罩等行為，「說實在話，因疫情而歧視不同國家人種本來就是件不對的事情，無論他歧視的是哪裡。若真的遇上有明顯排華狀況的店家，我還是建議大家根本別去消費。」

(中時電子報)