美式賣場又見飲料無限裝回家，網友傻眼「直接出動水桶了！」(影/爆料公社)

疑似一家人在好市多的美食區輪番盛裝飲料，然後再裝進自己帶來的水桶裡。(圖/摘自爆料公社)

美式大賣場好市多Costco熟食區誘人，總是吸引大排長龍的客人等著試吃，不過常有網友發現有貪小便宜、顧客失格的情況。近日就有網友目睹誇張的一幕，疑似一家人在好市多的美食區輪番盛裝飲料，然後再裝進自己帶來的水桶裡，該行徑被PO出來後，引起網友們一陣撻伐。

很多人逛美式大賣場，最愛的就是到熟食區吃吃熱食喝喝飲料，尤其是可以無限暢飲的飲料。有網友在臉書社團「爆料公社」分享自己在1/18時到中和好市多，他看到令人傻眼的一幕。他見到疑似為一家人子的人，拿購買來的飲料杯「無限暢飲」，輪流倒進事前準備好的水桶。

只見影片中一名男子先將飲料倒入紙杯裡，再將紙杯遞給一名婦女，婦女接著把紙杯中的飲料倒入自備的水桶中。他們來來回回多次重複這動作，這「搬運飲料」的過程也讓原PO酸諷「這場景就像我在敘利亞當志工，看到難民在搶水！是有沒有這麼缺飲料啦！」「一瓶2000c.c的不過也50元不到，有這麼捨不得花嗎？」

PO文一出後馬上引起網友討論，許多人看不慣，「都有錢辦會員卡買東西了，有欠這些飲料錢嗎」、「這是所謂的『買一杯飽全家』吧～」、「可樂也要缺貨了嗎？不然幹麻這樣囤貨.......」。也有網友表示「不意外，好市多日常」、「沒什麼！台灣人的通病，怕死貪小便宜」。

(中時電子報)