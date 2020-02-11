五十歲的蔡先生是忙碌的公司主管，長期熬夜生活作息不正常，牙周長期不適卻隱忍，直到牙痛齒搖才求診牙醫，原本蔡先生只想做植牙，但是除了被確診為重度牙周病，牙醫師還提醒他，盡快前往醫院抽血進一步檢查身體；蔡先生這下才驚覺，自己還罹患了糖尿病。

隨後，蔡先生不僅接受牙周病治療，且同步進行糖尿病的控制，最終身體恢復正常。牙醫師也提醒，民眾只要被確診牙周病，也要持續追蹤另一半或其他家人是否也出現了牙周疾病，加上牙周病其實是多重慢性疾病的幫凶，真的不能掉以輕心！

口腔健康與全身系統性疾病的相關問題與研究，近年來備受各界關注：牙周病與糖尿病、心臟病、骨質疏鬆、中風等慢性疾病，皆呈現高度關聯性，甚至是嚴重影響生活品質的阿茲海默症，也都與牙周病脫離不了關係。

牙醫診所賴柏超醫師指出，牙周病並不僅是牙齒疾病，其實還助長了身體其他慢性疾病的嚴重度，有鑑於口腔疾病影響全球近40億人口，世界衛生組織WHO已將牙周病在內的口腔疾病，列為影響全球人類健康的慢性疾病之一。

牙周的致病成因雖然五花八門，但大都與不良生活習慣有關，舉凡抽菸、熬夜、藥物、工作壓力、營養不良，以及遺傳基因等，都可能導致牙周病。牙周病不能輕忽之處，賴柏超說明，在於牙周致病細菌，可以透過唾液再傳染給家人及伴侶；也就是一人得到牙周病，家中其他成員罹病機率也大幅增加。

為了自己與家人的口腔健康，賴柏超呼籲，牙周病的預防與治療應該不分你我，定期接受洗牙與牙周病篩檢，就是降低罹患牙周病風險最簡單的方法。家中如有成員有嚴重牙周病，千萬不要掉以輕心，其他家人更需要及早接受牙醫師的專業檢查，以免一時疏忽，全家吃苦。

延伸閱讀：

(中時電子報)