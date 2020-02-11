菲律賓民航局發出最新公文。（讀者提供）

（1:20更新）菲禁台人入境災情擴大，根據桃園機場公告，今（11）日菲律賓航空PR891、PR895，從台北前往馬尼拉航班都已宣布取消。

新型冠狀病毒肺炎疫情不斷升高，菲律賓昨晚傳出將台灣人納入禁入範圍，雖隨即遭否認，不過據航空公司稍早收到菲律賓民航局的公文，即日起已禁止台人入境，菲律賓亞航Z27149午夜抵達宿霧、長榮航空BR261午夜抵達馬尼拉後都傳出台灣民眾無法入關，成為首批受害者。

除菲亞航Z27149、長榮航空BR261，台灣虎航原訂凌晨12點05飛往長灘島的IT541航班也緊急取消，避免旅客抵菲進不了關，衍生後續爭議。

至於即將起飛前往馬尼拉的Z2129，亞航已在官網表示：「大家一定看到更多資訊了，還是請粉絲不要慌給我們一點時間，我們會儘快公布配套措施。原搭乘Z2 128/129前往馬尼拉的旅客，你應該在機場了，請遵循現場地勤指示，造成你們不便我們很抱歉但我們更措手不及。」

根據菲律賓民航委員會公文內容，因應新冠肺炎全面實施臨時旅行禁令，限制來自中國，香港，澳門和台灣等人員進入菲律賓，與先前禁令相比，確實多了「台灣」。

菲國公文指出，1.除菲律賓公民和有永久居民簽證持有人，中國，香港，澳門和台灣等國籍者禁止進入菲律賓， 2.抵達菲律賓之前的14天內到過中國，香港，澳門和台灣也禁入；3.也禁止菲律賓人前往中國，香港，澳門和台灣。

菲律賓衛福部副部長多明戈（Eric Domingo）10日表示，為遵守「一個中國」政策，台灣旅客也會遭到禁止入境菲國。菲律賓駐台機構（MECO）隨即澄清，並未禁止台灣人入境，菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）也就上述造成混淆的說法向我外交單位表示歉意。

就在MECO表示衛生部發言並非菲國立場，僅是基於WHO的政治分類，目前並沒有針對台灣實施旅遊禁令，短短3個小時就翻盤，據航空業者收到公文，台灣被禁了。

影響所及，菲律賓亞航昨天深夜11點35抵達宿霧、長榮航空今天凌晨12點10分抵達馬尼拉，馬上遭殃，成為台菲禁飛後首批受害旅客，可能搭乘今日航班回到台灣，ptt上也有旅客發文，表示下飛機卻卡在海關、無法入境。

(中時 )