新型冠狀病毒肺炎擴散全球，菲律賓祭出鐵腕政策，即日起禁止各國籍人士自中港澳台入境菲律賓；禁止14天內曾到過中港澳台的各國籍人士入境菲律賓；禁止菲律賓國民前往中港澳台。

菲律賓民航局10晚間在官網公布基於《一中政策》包含台灣的「旅遊禁令」：

一、除了菲律賓公民以及永久居留者之外，暫時禁止自中港澳台直接入境菲律賓的任何國籍人士。

二、除了菲律賓公民以及永久居留者之外，14天內曾經到過中港澳台的任何國籍人士，暫時禁止進入菲律賓。

三、暫時禁止菲律賓民眾前往中港台澳旅遊。

長榮航空昨晚10點10分起飛，飛往馬尼拉的BR261航班在凌晨12點10分抵菲，馬上遭殃，成為台菲禁飛後首批受害旅客。

菲律賓衛福部副部長多明戈（Eric Domingo）10日表示，為遵守「一個中國」政策，台灣旅客也會遭到禁止入境菲國。菲律賓駐台機構（MECO）隨即澄清，並未禁止台灣人入境，菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）也就上述造成混淆的說法向我外交單位表示歉意。

＃新冠肺炎 ＃武漢肺炎 ＃新型冠狀病毒 ＃NCP ＃菲律賓

(中時 )