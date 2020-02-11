美國總統川普今天表示，他預期已造成900多人病亡的新型冠狀病毒疫情會在4月份消失，因為屆時天氣會趨暖。

川普說，「病毒…一般會在4月份消失」；並說，「大致上，高氣溫會殺死這類病毒」。

類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的這種病原體自去年底在中國形成疫情後，至今已使大約4萬人感染，美國出現了12起嚴重程度不同的確診病例。

(中央社)