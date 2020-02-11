世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)本周一表示，上個月親赴大陸，與國家主席習近平和一些部會首長會談，好不容易得到北京當局的同意，世衛可以派遣專家團隊到最前線，深入研究新型冠狀病毒(NPC)。而這支專家團隊的成員，也是經過長達兩周的協調，北京當局才同意這份專家名單。這支團隊將由加拿大權威醫師愛華德(Bruce Aylward)擔任領隊。

譚德塞在記者會上顯得信心滿滿，表示愛華德醫師的團隊，將會與大陸當地的專家合作，聯合研究新型冠狀病毒的特性，藉以回答我們對於新冠肺炎的諸多疑問。

至於名單上的其他成員，譚德塞則沒有透露，僅表示人數介於10到15人間，視狀況調整。

同時，譚德塞也表示新冠肺炎的人傳人威力令人憂心，越來越多的案例顯示，病患完全沒有大陸旅遊史，卻也會罹患新冠肺炎，例如法國和英國這兩天確診的病患都是如此。

世衛擔心新冠病毒會造成大規模人傳人感染，將全力以赴控制疫情的擴散。

愛華德醫師被詢問對於新加坡國際會議「病毒超級傳播者」的看法，僅表示他認為超級傳播者的說法是誇大其實，雖然一共有12名確診病患與該會議有關，但病例分散在法國、新加坡、韓國、馬來西亞、英國，每一國都是個位數，並不能拿來跟SARS的超級傳播者相提並論。

(中時電子報)