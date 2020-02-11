初春來臨，台灣山櫻花也開了，其實在日本神奈川縣也有賞櫻名所！JR櫻木町站附近的櫻花大道、縣立三池公園可看到超過78種類的櫻花、小田原花園「櫻花隧道」超好拍、箱根宮城野「夜櫻」好夢幻！光是看著四處開始綻放的櫻花，賞櫻之心好像也蠢蠢欲動、開始雀躍起來了呢！在神奈川縣哪裡能夠欣賞到美麗的櫻花呢？就讓我們和開花時期一起報給你知！

橫濱市 JR櫻木町站櫻花。（神奈川縣觀光推廣 提供）

橫濱市 JR櫻木町站附近：如同站名一樣，這裡的櫻花大道從橫濱地標塔一路延伸至Pacifico橫濱，長達500公尺。每年，這條「櫻花大道」都會舉辦櫻花祭，會進行遊行和拔河等有趣的活動。

●最佳觀賞時期：3月下旬～4月上旬

●地址（JR櫻木町站）：橫濱市中區櫻木町1-1

縣立三池公園櫻花。（神奈川縣觀光推廣 提供）

縣立三池公園：被選為「櫻花名所100選」之一的賞櫻名勝。從2月份開始綻放的「寒櫻」為首，到許多珍貴品種的櫻花，這裡能夠欣賞到超過78種類的櫻花哦。

●最佳觀賞時期：2月中旬～4月中旬

●地址：橫濱市鶴見區三池公園1-1

小田原櫻花。（神奈川縣觀光推廣 提供）

小田原花園：這裡有從2月中旬就開花的五種早櫻，因此在仍有寒氣的時期也能欣賞到櫻花綻放之姿。此外，前往花園的途中是一條由櫻花打造出的「櫻花隧道」，在抵達園內之前，就先感受一下春天氣息、預習一下櫻花帶來的魅力吧。

●最佳觀賞時期：2月中旬～4月上旬

●地址：小田原市久野3798-5

箱根宮城野夜櫻。（神奈川縣觀光推廣 提供）

箱根 宮城野：在箱根也是知名的櫻花名勝，這裡是一條沿著河川開花、約600公尺的櫻花大道。不僅能夠順著河川散步賞櫻，夜晚時點燈後的「夜櫻」也是不容錯過的美景。

●最佳觀賞時期：4月上旬～中旬（夜間點燈為4月1日～4月20日左右止）

●地址：足炳下郡箱根町宮城野

山北站櫻花。（神奈川縣觀光推廣 提供）

山北站：被選為「kanagawa街景100選」、位在御殿場線沿線的大規模櫻花大道，而最佳攝影景色則是奔馳在櫻花隧道之下的御殿場線。最佳觀賞時期為4月初，將能從車窗欣賞到點燈後的美麗夜櫻。

●最佳觀賞時期：3月下旬～4月上旬

(中時電子報)