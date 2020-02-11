菲律賓即日起拒絕台灣出發旅客入境，回顧9個小時演變，堪稱是「烏龍傳聞竟成真」的過程，不少抵達菲卻被拒絕入境的民眾，還看著外交部與菲律賓駐台辦事處的否認新聞，一度懷疑是菲方搞錯，成為最大苦主。

10日3：30PM，菲國多家媒體報導，菲律賓衞生部副部長多明哥表示，旅遊禁令將從原本的陸港澳擴大至台灣，是因WHO認為台灣是大陸的一部分，而菲方遵守「一個中國」原則，台灣理當比照陸港澳適用禁令。

10日6：00PM，菲國將遵守「一個中國」原則消息傳遍業界，航空公司與旅遊業者奔相走告，預告台菲恐停航，但卻未見媒體報導，半信半疑。

10日7：00PM，消息傳回國內，多家電視台在晚間7：30後陸續跑出快訊。外交部發言人歐江安則回應，「據外交部掌握資訊，媒體所報導菲律賓將台灣劃為中國疫區，並將台灣列入禁航名單的相關消息並非正確」。

10日9：30PM，《中央社》引述台灣駐菲代表處說法，表示已與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）確認，目前菲律賓未禁止曾赴台灣旅客入境。隨即各家媒體以外交部、MECO說法否認此事，澄清相關傳聞是烏龍一場。

10日10：00PM，菲律賓民航委員會在官網貼出公告，依循「一個中國」原則將台灣納入旅遊禁令內，隨即航空業者也收到這份禁入公文。

11日0：00AM，台灣虎航緊急取消凌晨0點05飛往長灘島的IT-541航班，已入關旅客辦理退關。亞航也在官網PO文，針對原訂1點40分飛往馬尼拉的Z2-129旅客表示：「給我們一點時間，我們會儘快公布配套措施」，「你應該在機場了，請遵循現場地勤指示，造成你們不便我們很抱歉但我們更措手不及」。

11日0：30AM，菲律賓亞航Z2-7149午夜抵達宿霧、長榮航空BR-261午夜抵達馬尼拉的台灣籍旅客，傳出都被拒絕入關，等候今日班機回台。

11日0：45AM，《中時電子報》率先報導菲拒台人入境消息，《中央社》則在凌晨1：13分引述駐菲代表處說法，表示獲悉上述情況後，已與MECO聯繫，「積極協調處理這項錯誤的決定」，證實此禁令為真。

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(中時 )