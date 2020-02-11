菲律賓對台下達旅遊禁令，外交部昨晚才信誓旦旦否認，結果秒被打臉，到底是外交部根本狀況外、或者公然說謊，還是誤信菲律賓在台（MECO）說法，又或者菲律賓從頭到尾在搞兩面手法，都應該給國人交代。

或許是台義停飛、台越驚險復飛例子在前，旅遊禁令成為敏感話題。於是乎當昨天下午菲國各大媒體，包括CNN都報出台灣將因「一個中國」原則，被菲納入旅遊禁令時，卻不見外交部，甚至是民航局等單位出面釋疑。

與台義、台越的狀況不同，前兩次得知「被停飛」，都是從FAA（美國聯邦航空總署）公告的Noatm（Notice To Airmen，飛行員通告），白紙黑字載明停止兩地航線得知，但菲律賓將台納入旅遊禁令，一開始並沒有白紙黑字。

即便如此，涉及國人旅行權益，當菲國各大媒體都已披露此事，外交部著實不該狀況外，或是被問到才回答。最扯的是，外交部第一時間，是回應「將台灣列入禁航名單的相關消息並非正確」，企圖為此傳言止血。

回頭細看外交部的說法，相當巧妙。按照菲律賓的禁令公文，是禁止從台灣出發的「人」，外交部回應的是禁航，講的是「機」，要說外交部有錯，倒還真的沒有錯，但平心而論，是在打迷糊仗，有那麼點在玩文字遊戲。

接下來更有趣了，MECO也否認了這項傳聞。把MECO想得無辜點，可能與馬尼拉朝中不熟，所以也是狀況外，才會傻呼呼地配合外交部演出，結果馬上被菲國民航局打臉；想得邪惡點，MECO是存心欺騙，只是在扮白臉。

不管MECO說什麼，外交部總不會是「我就是信了？」吧，也沒再求證，寧可讓國人以肉身闖關。還是外交部早知頹勢難挽，但不願面對，總之最後推給「一個中國」就行了，套句吳釗燮部長的話，這就真的「是在哈囉」了。

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(中時 )