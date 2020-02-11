菲律賓即日起禁止台人入境，航空業者表示，除馬尼拉還有些商務客，宿霧、長灘島、公主港等航點，因是旅遊勝地，幾乎都是只做台灣人生意，意思就是說，馬尼拉外的航點面臨立即砍班壓力，又以台灣虎航損失最大。

新冠肺炎疫情擴大，菲律賓即日起禁止旅客從台灣出發進入菲律賓，等同「台灣民眾禁入」，形同變相停航。根據民航局統計，目前台灣飛菲航點包括馬尼拉、宿霧、長灘島、公主港，每月來回座位數約28萬個、約22萬人次。

目前執飛台菲線的航空公司，包括華航、長榮、台灣虎航、菲航、宿霧太平洋、菲律賓亞航。昨晚禁令宣布後，菲航已經取消今日兩班台北飛馬尼拉，至於國籍航空，則要看滯留在菲律賓的旅客數，看要如何接回來。

另外有個比較尷尬的，是荷航飛阿姆斯特丹-台北的航班，其實是「阿姆斯特丹-台北-馬尼拉-台北-阿姆斯特丹」串飛，雖未取得菲國第五航權，沒辦法載運台北-馬尼拉旅客，但會否因中停台北連帶遭禁，也有待釐清。

根據菲律賓民航局的公文，禁止任何國籍旅客從陸港澳台飛往菲律賓，也不準菲國旅客來台。意思就是說，雖然航空公司可以飛，但都是「回鄉機」，只能夠載菲律賓人回菲律賓、載台灣人回台灣，客源少掉一半，一定賠錢。

菲律賓為防範新冠肺炎疫情，先前才宣布禁止中港澳旅客與21天內曾去過中港澳的外籍旅客入境，台灣旅客申請菲律賓紙本簽證時，須備妥21天內的出入境證明即可，雖然是比過去麻煩些，但至少還是一條「生路」。

衝擊延燒即將開航的，包括華航3月底開航宿霧、星宇4月初開航宿霧，雖然還是可以開，但面臨「台灣人都不能搭」的尷尬處境，除非菲國禁令取消，否則開航也沒人搭，除非有能耐全靠菲國民眾撐場，但顯然難度很高。

(中時 )