美股恢復反彈 標普和那指收新高 07:272020/02/11 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會主席鮑爾即將前往國會提出證詞，在市場關注新型冠狀病毒疫情的情況下，美股標準普爾和那斯達克指數今天雙雙收在歷史新高。 標普指數攀升24.38點或0.73%，以3352.09點作收。 科技股那斯達克指數大漲107.88點或1.13%，收在9628.39點。 道瓊工業指數勁揚174.31點或0.60%，收29276.82點。 (中央社) #指數 #那斯達克 #那斯達克指數 #新高 #美股 也許您會感興趣 國際熱門新聞 沒廁所！女大生曝搭撤僑專機糟糕經驗 - 國際 不忍了 日本明派專家登鑽石公主號 - 國際 鑽石公主號台人求救 駐日代表處要求日本儘早撤離我乘客 - 國際 2020武漢風暴》加拿大權威醫師領隊 世衛專家團隊抵達大陸 - 國際 世衛秘書長譚德塞承認肺炎全球大爆發 網抨擊：現在才發現？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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