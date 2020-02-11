美國聯邦準備理事會主席鮑爾即將前往國會提出證詞，在市場關注新型冠狀病毒疫情的情況下，美股標準普爾和那斯達克指數今天雙雙收在歷史新高。

標普指數攀升24.38點或0.73%，以3352.09點作收。

科技股那斯達克指數大漲107.88點或1.13%，收在9628.39點。

道瓊工業指數勁揚174.31點或0.60%，收29276.82點。

(中央社)