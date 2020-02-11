香港衞生防護中心本周一公布了最新一宗新冠肺炎的確診個案，是香港當地的第42起病例，病患是一名62歲的女性。其中令流行病學專家驚訝的是，該病患與之前被驗出新冠肺炎的香港第12起個案，同樣住在青衣長康邨的「康美樓」，而且兩人都是住在尾數7號的公寓(分別是A307室和A1307室)，雖然相差了10層樓，但共用一條排糞管和化糞池。衞生防護中心流行病學專家調查後研判，病毒可能是經排糞管和未完全密封的化糞池通氣管傳播到各個樓層，香港當局相信該棟大樓有廣泛傳染危機，於是撤離康美樓35層樓07號單位的全部居民。

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授，周二凌晨向媒體說明「康美樓」的社區感染情況。這棟大廈使用同一條排糞管連接到各樓層，亦有U型存水彎，康美樓的U型管連接廚房，可長期保持不乾涸且密封，設計上沒有問題。

然而，香港當局初步視察後發現，住在較低樓層的62歲女患者的公寓，連接化糞池的排氣管沒有封密，有可能在開抽風扇時將排糞管內的空氣抽回室內，病毒就藉此傳播。不過，還要由工程師再仔細檢查全棟大廈，目前暫未能排除其他可能性。

袁國勇強調，新型冠狀病毒傳染途徑至今仍未完全清楚，而康美樓07室的個案仍有機會經飛沫和接觸傳播病毒。因為來不及檢視每層樓的排氣管，唯一最安全做法是立即撤離居民，讓房屋署先檢視排氣管，證實安全再讓居民返家。

他也指出，這次兩宗個案相隔10層樓，但不排除會有更高樓層的住戶感染，所以整棟35層樓的07室住戶都要疏散。若有住戶出現病徵或者發現排氣管有漏氣的住戶都需要隔離觀察14日。

(中時電子報)