為防堵新冠肺炎擴散，菲律賓10日傳出祭出鐵腕禁令，將遵循「一個中國」政策，把台灣也列入禁止入境的範圍。雖然我國政府立刻出面澄清「並非事實」，但今天（11日）凌晨，菲律賓的正式公文曝光，本來傳聞是指「持台灣護照」者，將不能入境菲律賓，但從公文的內容翻譯判斷，菲律賓主要禁止的，是「從中、港、澳、台出發的旅客」，不得入境菲律賓，但持有菲律賓護照或永久居留權者，不在此限。

菲律賓官方所發布公文內容。（圖／翻攝臉書）

公文翻譯重點大意如下：

1.除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者，

凡是從中國大陸、香港、澳門、台灣出發的旅客，禁止入境菲律賓。

2.

除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者，14天內曾經前往中國大陸、香港、澳門、台灣，經第三地而前往菲律賓者，一律不能入境。

3.

菲律賓當地民眾也禁止來前往中國大陸、香港、澳門、台灣

目前國內航空公司飛菲律賓航班方面，華航有飛馬尼拉，且原訂3月29日將開航宿霧；長榮則有馬尼拉及宿霧航線；台灣虎航有宿霧、長灘島、巴拉望（公主港）等地航線；星宇航空則原訂4月6日要開航宿霧。此禁令頒布後，恐嚴重衝擊客源。

而這項禁令發布後，據《中央社》報導，中華航空菲律賓分公司總經理陳俊男受訪時表示，從這項禁令看來，台灣飛菲律賓航班仍可起降，但應只有菲律賓公民，及持有永久居留簽證者，才能夠入境。

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(中時電子報)