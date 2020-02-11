根本超完美女友！很多情侶出遊想拍獨照，這時候另一半的拍攝技巧與「有沒有心」拍照很重要。有一位女網友，近日路過台北車站，發現車站前廣場，有一位正妹以幾乎快趴到地上的姿勢，在幫男生拍照。該網友走近一看，發現居然是大明星孟耿如在幫「準老公」黃子佼拍照，讓她忍不住讚嘆：「根本是個完美女友啊！」

女網友在臉書「爆廢公社」分享照片，透露自己在台北車站，看到一位戴著鴨舌帽的女生，以幾乎人都快趴在地上的姿勢，在幫疑似男友的人拍照，且重複拍了好幾張，男生才滿意。讓這名女網友看了很訝異，「通常是男生會這樣幫女生拍」，比較少看到是女生這樣幫男生拍。結果走近一看，竟發現是黃子佼和孟耿如這對大明星情侶檔。

（圖／翻攝黃子佼IG）

網友們看到曝光的照片後直呼「是真愛無誤」、「是完美老婆」、「這些機會都不屬於我」，還有人挖出黃子佼IG照比對，證實網友當天看到的是真的。身穿紫色外套與粉色長褲，手上拿著藍色花紋背包，與女網友當天看到的裝扮一模一樣，而黃子佼在IG貼文則寫下「拍完才發現，包包與牆面，衣服與建築都挺合拍的」，這下大家都知道，這張照片是「準老婆」孟耿如拍的，不過也有網友表示「我真的沒辦法讓我的女伴這樣欸，怎麼捨得」。

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(中時電子報)