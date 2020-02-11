隨著新冠肺炎的疫情持續擴大，大陸祭出的防疫手段也越來越嚴格。武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部最新的通告，要求即日起在武漢市範圍內所有住宅社區實行封閉管理。

官方聲明指出，新冠肺炎疫情防控已進入關鍵期，為加強疫情源頭管控，減少人員流動，阻斷疫情擴散，保障人民生命安全和身體健康，按照領導人習近平的指示，「以更堅定的信心、更頑強的意志、更果斷的措施」對抗新冠病毒。依據北京當局的要求，武漢市決定在全市範圍內所有住宅社區實行封閉管理。

所謂的社區封閉式管理，就是對新冠肺炎確診的患者或疑似感染的患者，必須嚴格執行封控管制在住所內，不得離開社區，一旦發現違反者，必須通報當局，必要時公安機關會介入處理。

同時，大陸教育部也發布了「停課不停學」政策，各級學校都將暫時關閉，課程儘量以線上授課的方式進行。北京、上海等大城市的線上教育資源，將免費開放給各地區的學生使用。針對網路不普及的地區，北京當局也安排了國家教育電視台播出課程內容，讓學生在家裡也能不中斷學習。

(中時電子報)