奈及利亞日前發生一起離譜的不倫悲劇，一名人夫在喜獲麟兒，迎接新生命喜悅同時，結果妻子因難產而死。女方一家人，因為擔心這位新手爸爸，一個大男人無法照顧嬰孩，所以岳父就派自己的第二任妻子去幫忙照顧嬰兒，所以丈母娘便住進女婿家協助育兒，沒想到這名丈母娘，顧著顧著卻「爬上女婿床」，7個月後因為肚子大起來，岳父才驚覺被戴綠帽了。

綜合外媒報導，住在奈及利亞的男子寇里（Christopher

Chori）與妻子菲斯（Faith）結婚4年一直盼望生子，終於在2019年5月，菲斯生下一名男嬰，但因生產過程中不順利，菲斯產後一周難產去世，讓老公寇里很傷心。菲斯過世後，菲斯的家人，因擔心寇里無法照顧好新生兒，菲斯的父親便叫了自己的第二任妻子去幫忙照顧。

菲斯的第二任妻子普里希拉（Priscilla

Kwange），與菲斯的爸爸結婚10年，但都未能生下孩子。但普里希拉住進女婿家約7個月之後，卻被發現肚子大了起來，看起來好像懷孕了。這項消息傳到菲斯的爸爸耳中，他衝去女婿家查看，才發現老婆這麼長時間沒見面，居然真的懷孕了。

後來菲斯的爸爸質問，普里希拉推說是女婿誘惑她，但女婿寇里卻表示，某次看到丈母娘在房間全裸後，他迅速迴避，但丈母娘卻刻意用激將法激他，他才一時沒有把持住，與丈母娘多次發生關係。

菲斯的父親表示，自己已經無法接受妻子出軌，而普里希拉也不想拿掉孩子。普里希拉難過說：「多年來遲遲跟丈夫無法有小孩，很想知道原因，雖然方式錯了，但仍希望可以留住小孩。」

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(中時電子報)