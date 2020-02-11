小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（11日）新聞重點。

【1】專家警告 隔離難以控制疫情

台灣9日出現首例新冠肺炎無症狀感染者，各界憂心恐增加防疫難度，抗煞專家何美鄉直言，幾乎可以確定無症狀就能感染，她更警告「這個疫情很難透過隔離來控制，因為太隱形了，根本無從發現患者。」

【2】北京復工遇封閉管理 便當果腹

北京10日跟進宣布採取「封閉式管理」，社區禁止外人進入，快遞和外送需到社區外領取，各類餐廳只能外帶，不再開放內用。同一天，也是北京復工首日，仍有很多企業繼續延後開工，或改採在家上班，並關閉公司食堂，在地鐵站還有公安抽查身分證，要掌握外地返京人員。

【3】蔡酸陸 快把疫情控制住

新冠肺炎在大陸疫情仍嚴峻，大陸仍派多架戰機繞台，蔡英文總統昨天批評，中國處理疫情要忙的事情很多，做這些軍事動作沒有意義，也沒有必要，呼籲中國在這個時候，最重要的是趕快把疫情控制住。

【4】花蓮佳興冰果室失火 店家5人燒傷

花蓮縣新城鄉知名老店「佳興冰果室」，10日中午發生火警，濃煙和大火伴隨爆炸巨響竄出，66歲楊姓老闆及4名員工為了撲滅火勢，慘遭燒燙傷，所幸經送醫後都無生命危險，火警延燒約2小時才被控制，起火原因待警消進一步調查。

【5】底層大翻身 寄生上流好威

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間10日上午9點在洛杉磯好萊塢杜比劇院登場，韓國電影《寄生上流》勢如破竹，奪最佳影片、導演、國際電影與原創劇本4大獎，成本屆最大贏家，導演奉俊昊開心說：「我要一路喝到明天，要喝威士忌！」

(中時電子報)