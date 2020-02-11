精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月11日)的國際新聞重點。

【1】加拿大權威醫師領隊 世衛專家團隊抵達大陸

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)本周一表示，上個月親赴大陸，與國家主席習近平和一些部會首長會談，好不容易得到北京當局的同意，世衛可以派遣專家團隊到最前線，深入研究新型冠狀病毒(NPC)。而這支專家團隊的成員，也是經過長達兩周的協調，北京當局才同意這份專家名單。這支團隊將由加拿大權威醫師愛華德(Bruce Aylward)擔任領隊。

【2】「一個中國」原則禁止台灣人入境？ 菲律賓正式公文這樣寫

為防堵新冠肺炎擴散，菲律賓10日傳出祭出鐵腕禁令，將遵循「一個中國」政策，把台灣也列入禁止入境的範圍。雖然我國政府立刻出面澄清「並非事實」，但今天（11日）凌晨，菲律賓的正式公文曝光，本來傳聞是指「持台灣護照」者，將不能入境菲律賓，但從公文的內容翻譯判斷，菲律賓主要禁止的，是「從中、港、澳、台出發的旅客」，不得入境菲律賓，但持有菲律賓護照或永久居留權者，不在此限。

【3】新冠肺炎攪局 義維持停飛陸台

新冠肺炎攪局，義大利1月31日起暫停對大陸直航，雙方幾經交涉後，義國仍維持停飛。義國衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）日前接受義媒專訪時強調，外交與經貿利益固然值得考慮，但都比不上健康重要。

【4】WHO會議 我以Taipei名義線上參與

世衛組織(WHO)今、明兩天在日內瓦舉辦新冠肺炎專家會議，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥指出，此次會議聚焦在新藥、疫苗的技術研發議題，我方提交的專家名單也全與新藥、疫苗發展有關，並確定將以「Taipei（台北）」名義參與視訊會議，專家則以個人名義與WHO簽訂保密協議。

【5】鑽石公主號台人求救 駐日代表處要求日本儘早撤離我乘客

受困鑽石公主號郵輪上的台灣知名魔術師陳日昇9日在臉書發出，盼我政府接回20多名台籍旅客的求救訊號。我駐日代表處10日已向日本外務省要求儘早撤離我國乘客。

(中時電子報)