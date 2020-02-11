正確的口罩乾蒸方法。（圖／翻攝臉書）

大陸武漢肺炎持續延燒，台灣也受到波及，最近國內更掀起「口罩之亂」搶購潮。中山醫學大學職安系教授賴全裕，在網路上分享了「口罩乾蒸法」，可有效消毒口罩及抑制病毒活性。補教界名師徐薇，如法炮製該方法，但下場卻GG，悲劇情節笑翻不少網友。

徐薇分享乾蒸口罩，但她的結局很悲劇。（圖／翻攝臉書）

現在口罩雖然能實名制購買，但因數量有限，全台口罩仍「一罩難求」。中山醫學大學職安系賴全裕教授發現，利用電鍋乾蒸3至4分鐘，不會影響口罩的過濾力，又可消毒；中山醫學大學醫化系教授朱智謙，以紅外線溫度計實測，電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度C。從過去文獻研究發現，65度C處理4分鐘，可以幾乎完全抑制SARS病毒的活性。

而這項「電鍋乾蒸口罩」的消毒法，補教名師徐薇老師，也在家嘗試「口罩乾蒸」消毒，但她似乎蒸太久了，昨天她在臉書粉絲團，PO出一張口罩在電鍋縮成一團的照片，並發文寫道：「蒸太久了！白白浪費一個口罩，薇寶記得只要乾蒸5分鐘喔！」

看到照片後，徐薇的「薇寶」粉絲們快笑瘋，紛紛留言：「老師果然任何『烹調』都不在行」、「繼煮湯圓後，這次是口罩」、「謝謝老師的示範，讓我們又更了解了」、「謝謝老師減輕大家緊繃的情緒與壓力」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)