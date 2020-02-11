長期擔任婚禮攝影師、小有名氣的「郭大爛」，臉書粉絲團擁有近20萬粉絲，最令他洋洋得意的是他所拍攝並收集的「美腿收藏庫」，裡頭成千上萬雙各式美腿讓人目不暇給，他也坦承自己就是個「腿控」，喜歡研究女生的腿，還有一套獨特的「美腿演變理論」，吸引許多腿迷關注，但同時也讓不少女性相當困擾，怒批郭大爛是「痴漢」。

郭大爛毫不諱言自己是「腿控」的事實，還大讚高雄市長韓國瑜承認自己15歲就開始看美腿一事「相當誠實」。郭男只要走在路上，看到美腿便會立刻按下快門蒐藏，並PO網分享，他自認在體現「街拍藝術」，要將街頭的美記錄下來，因此光是在郭大爛個人臉書、IG就有上千隻美腿，讓網友封他為「腿控攝影師」，郭男也相當自豪。

然而有女大生向本刊表示，雖然街拍會記錄下路人最自然的表情動作，但郭男在街上拍攝女子的照片，根本沒有拿出專業度，明顯就是為了拍攝特定部位，都鎖定腿部和身材，且當事人皆並不知情，再加上張貼於網路公開平台任人閱覽，明顯假藉藝術創作之名行癡漢之實，女大生痛批此舉十分不尊重女性。

律師王啟任表示，若照片只拍攝到大腿，並不屬於隱私部位，因此不構成《刑法》妨害秘密罪，但偷拍行為如果讓女子覺得不舒服，就可能被依《性騷擾防治法》處罰，且若遭拍攝的當事人不是名人也沒拍到臉，就沒有肖像權問題，只能說有「道德瑕疵」。

郭大爛自認腿控，一談到女腿便眼睛發亮、精氣神一次到位。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)