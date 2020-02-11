知名婚攝郭大爛被網友封為「腿控攝影師」，他常在路上拍攝正妹美腿後PO在網路上，吸引了一批腿控粉絲，但那些美腿主人對於自己被網友品頭論足，甚至還有意淫的言論非常不滿，有正妹因此向警方報案。

本刊獨家取得郭男在未刪除「美腿庫」時的照片，只見他個人IG、臉書中，滿滿都是以「邪惡視角」拍攝的女性大長腿，且幾乎都是在當事人不知情的情況下拍攝。

有些是高鐵上著黑絲襪的沈睡少女、穿低胸背心配熱褲的辣妹、還有穿短裙高跟鞋等紅綠燈的OL、也有背書包穿熱褲等公車的女大生，甚至還捕捉女子乘坐於機車後座時露出的腿，所有照片都有開設相簿分門別類。

多位被拍到美腿的女子，在友人告知下發現自己的腿照被放在網路上，覺得心裡很不舒服，除大罵郭男變態，提醒大家在路上要小心「攝狼」，也有人向台中警方報案指控被偷拍，但因為證據照片中並無明確的臉孔可供辨識，又未拍攝到私密部位，並未觸犯妨害秘密罪或侵犯肖像權，因此警方也不知該如何辦下去，只能善意提醒受害人多注意周遭意圖不明人士。

郭男對於美腿的執迷與愛好眾所皆知，就連自己的女友也清楚，2人平時就會一起討論街上的美腿，而郭男只要出門看到美腿便會趕緊捕捉下來放上粉專供大家觀賞，但卻有女大生出面指控郭男未經過同意就隨意拍攝女性腿部，質疑這是偷拍的行為，而照片被公開在網路平台供人閱覽，不少網友留言意淫，讓人相當不舒服。

律師王啟任表示，若照片只拍攝到大腿，並不屬於隱私部位，因此不構成《刑法》妨害秘密罪，但偷拍行為如果讓女子覺得不舒服，就可能被依《性騷擾防治法》處罰，且若遭拍攝的當事人不是名人也沒拍到臉，就沒有肖像權問題，只能說有「道德瑕疵」。

郭大爛以「邪惡低視角」拍攝正妹長腿PO上網，遭網友意淫，讓當事人相當不舒服。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)