知名婚攝郭大爛不諱言自己就是個「腿控」，在街上不放過任何一雙美腿，立馬用相機記錄下來，再PO上網餵養其他腿迷。然而這樣的舉動卻引發爭議，許多女性質疑在沒有經過當事人的同意之下拍攝特定部位有涉嫌偷拍的嫌疑，且許多照片明顯就是將鏡頭放到桌下拍攝女性腿部，對此郭大爛喊冤，認為自己在體現拍攝藝術，莫名被黑相當無辜。

郭男澄清，自己是屬於「街拍」，乃攝影藝術的一環，加上並沒有拍攝到特定隱私部位，不認為自己的行為是偷拍，反而自認「被黑」。他表示，「有些女生就是不喜歡被別人看，我一直都有在拍腿，有人要黑你的時候就是很簡單。」他強調，現在的網友都用「高道德姿態」來審視藝術，讓他無法接受。而事件一曝光，成千的腿迷也替郭男抱不平，認為此舉並不犯法，還與質疑郭男偷拍的網友在網路上相互叫囂。

郭男坦言自己現在已經很少拍美腿，也不會再公開美腿照，但如果真的遇到很漂亮的腿，他還是會有衝動要拍下來欣賞。為避免爭議，郭男現在已經將所有的「美腿圖庫」全數刪除。

本刊調查， 郭男並非第一次惹出爭議，過去他就曾遭人控訴虐狗，更有同業指稱郭男的閃燈對比圖造假，這回又遭指控偷拍美腿，郭男覺得自己相當委屈，如今他為了捍衛自已權益，並以身為腿控為傲，決定用法律行動保護自己，對惡意指控他的人提告。

律師王啟任表示，若照片只拍攝到大腿，並不屬於隱私部位，因此不構成《刑法》妨害秘密罪，但偷拍行為如果讓女子覺得不舒服，就可能被依《性騷擾防治法》處罰，且若遭拍攝的當事人不是名人也沒拍到臉，就沒有肖像權問題，只能說有「道德瑕疵」。

郭大爛認為自己在體現街拍藝術，希望網友別以高道德標準審視。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)