郭大爛自認腿控、鍾情馬尾與黑絲襪，他不只喜歡拍美腿，甚至還有自己研究出的一套「美腿演化論」，郭男愛腿癡迷的程度令人驚訝。本刊女記者應郭男要求脫下長靴，印證其理論，沒想到卻遭郭大爛嫌棄「基因老舊」。

本刊記日前者採訪郭大爛時，一談到美腿，郭男立刻眼睛一亮，並滔滔不絕講述自己的「美腿演化論」。他認為1雙美腿最重要的就是膝蓋和腳踝，因為這2個部位並不像臉部一樣，可以透過整形變更，完全歸功基因，若這2個部位平順、光滑，再加上白皙、筆直，就是一雙「神級美腿」，他還舉例說「香港女生的腿真的很美，就是基因演變的關係。」而近來他也認為台灣女生的腿在逐漸「演化中」，常常走在街上就看到令人興奮的腿。

郭男不諱言自己從小對腿就有種莫名的癡迷，他還覺得人類最偉大的發明是馬尾、制服和黑絲襪。講到這裡，郭男突然話鋒一轉，開口詢問是否能讓他觀察記者的腿？但見到記者著長靴，竟還像個小孩般的撒嬌嚷著：「厚，你穿長靴幹什麼啦！」

為了觀察郭男到底對腿有何深入研究，記者脫下靴子讓郭男好好端詳一番，沒想到他竟然打槍記者的腿，還搖頭表示記者的腿還沒「進化完全」，同時大嘆：「這是一雙老舊基因的腿。」讓人哭笑不得。

郭大爛擔任婚禮攝影師多年，在業界名氣頗大。（圖／翻攝畫面）

郭大爛本名郭哲維，業餘攝影師出道，以拍攝婚禮為主，曾任某大學攝影社團老師，常受邀至大學演講，也有開班授課，在攝影界名聲相當響亮，並多次接受媒體採訪，他因開設個人部落格「DU雙魚的海邊」累積一票粉絲，他常在路上拍攝美腿後PO在網路上，吸引了一批腿控粉絲，稱郭男為「腿控攝影師」，但那些美腿主人對於自己被網友品頭論足非常不滿，還有人因此向警方報案。

精神科醫師楊聰財指出，由於女性的腿部也屬於性象徵之一，所以除了胸、臀之外，腿也是令許多男性著迷之處，而過度迷戀腿部的人可能跟自幼生長環境有絕大關係，在心理層面上就有某些程度上的戀母情結係；若牽涉到當街拍攝不明女子的美腿作為搜集、欣賞的用途，可能就有偷窺的癖好。

律師王啟任表示，若照片只拍攝到大腿，並不屬於隱私部位，因此不構成《刑法》妨害秘密罪，但偷拍行為如果讓女子覺得不舒服，就可能被依《性騷擾防治法》處罰，且若遭拍攝的當事人不是名人也沒拍到臉，就沒有肖像權問題，只能說有「道德瑕疵」。

郭大爛愛美腿成痴，還自己研究出一套「美腿演化論」，興奮的跟記者分享。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)