台中市沙鹿區中山路上的知名餐廳「竹林土雞城」，外場經理郭芳如4年前人間蒸發，家人警方通力尋人未果，失蹤案調查停滯不前，今年農曆年前小女兒夢到母親被關在房間，兇手把媽媽「壓在地上砍」，下一幕媽媽身體殘缺，女兒懷疑母親已遭殺害分屍，以致音訊全無。
本刊專訪郭芳如的2女兒小珍（化名），她想到媽媽就紅了眼眶，「母親連人帶車遍尋不著，實在離奇」。但今年過年前夕，小妹突然夢見媽媽被關在黑暗房間內，下一幕則被壓在地上，兇手往媽媽身上砍去，媽媽再次出現時身體已呈現殘缺狀態。「媽媽可能被分屍了？」小珍忍著悲痛不願多想，但懷疑媽媽在4年前案發當天不但被殺，還遭分屍掩埋。
小珍說媽媽失蹤後，姊妹4人日夜思念，只希望冥冥中母親保佑，在警方重啟偵查這件懸案後能早日釐清真相，找到母親下落，將兇嫌繩之以法的同時，也了卻女兒們心中最痛的願望。
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(中時電子報)
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