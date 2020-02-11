台中沙鹿土雞城女經理郭芳如失蹤案，警方調閱監視器發現，郭女駕車最後出現在西濱快速道路附近的海興宮，不過郭女車行此處突然掉頭進入又開車離開，接下來郭女和座車就此消失。此外，警方更查出她消失前，曾打4通關鍵求救電話，研判郭女消失前可能已遭兇嫌尾隨。

這起懸疑失蹤案發生在2016年1月28日晚間，郭女和朋友餐敘結束後開車返家，卻失去聯絡，4名女兒驚覺不對，慌張出門四處尋找媽媽也同時報警，家人和警方共同動員鄰里朋友警力上百人，地毯式徒步搜索找人，清查海興宮附近所有小巷，三合院廢棄屋子等，卻一無所獲。

警方根據郭女行車路線沿途調閱監視器，認為郭女將車開到海興宮附近突然掉頭進入海興宮再開出來，「感覺是後面有人在跟蹤她，要對她不利。」警方調閱郭芳如最後的通聯記錄發現，她失蹤前曾撥打4通電話向人求救，其中有2通是撥打給時任立委的顏寬恆隨扈，但隨扈未接到電話，而這4通關鍵電話，恐怕是郭女發現有人跟蹤她而最後發出的求救訊號。

2018年2月，顏寬恒召開記者會幫忙協尋郭女，他與郭女在跑攤時熟識，對當時隨扈沒即時接到郭女求救電話也相當懊悔。他說：「郭芳如的2女兒還跟警方說大甲媽在保護媽媽，媽媽在媽祖身邊不會被害」。顏寬恆說，有些現象很難去解釋，但他也認為，郭芳如的失蹤沒有想像中單純。

2018年2月，時任立委的顏寬恒召開記者會幫忙協尋郭女，他與郭女因跑攤相識，認為這起失蹤案不單純。（圖／鄭清元攝）

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(中時電子報)