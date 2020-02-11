土雞城女經理郭芳如4年前跟友人餐敘後返家途中消失，家屬和警方大動作百人地毯式搜索，郭女和座車依舊遍尋不到，2女兒小珍2年前夢見媽媽全身濕透來託夢說好冷，警方不排除郭女已遭遇不幸，甚至被人分屍，根據郭女失蹤處的地緣關係，選定3個可疑地點先後進行開挖。

警方首先鎖定梧棲大排。但梧棲大排2側都有1人高的護欄，當時又值冬天枯水期，清查後沒有郭女駕駛的車輛，於是藏車棄屍可能性遭排除。

第2個藏屍地點，也就是最可能的地方，即為沙鹿第4公墓。該處距離郭女最後人車出現地點海興宮，車程距離僅10分鐘，由於沙鹿第4公墓地處荒涼，警方懷疑狡詐兇手犯案後貪圖方便，利用民眾撿拾先人遺骨後空蕩蕩的墓穴進行埋屍，然而，幹員挖掘查找未果，案情繼續原地踏步。

警方最後挖掘地點則是一處水塘。小珍透露，2年多前姊妹們一度以為已經逼近破案，尤其「媽媽全身濕透，來託夢說她好冷」，警方清查後發現，海興宮附近一間紙廠後方有個隱密水塘，水塘雖然只有半個籃球場大，深度卻有近2公尺，懷疑郭女遭兇手棄屍此處，警方先請來消防隊員潛入打撈，最後乾脆抽乾水塘，挖掘找尋可能跡證。

小珍回憶，當時自己因為懷孕不方便到現場，3個姊妹跟阿姨還有大姊夫等人都到場，開挖前所有人都跪在一旁含淚呼喊媽媽名字，男丁們也捲起褲管幫忙挖，前後總共花了1個多禮拜時間，幾乎把水塘的地翻過來，依舊一無所獲。

警方懷疑郭女已遭不測，沙鹿第4公墓可能是藏屍地點之一，兇手恐利用民眾撿拾先人遺骨後空蕩蕩的墓穴進行埋屍。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)