台中沙鹿土雞城外場經理郭芳如失蹤案滿4年，下落依舊成謎，警方過濾相關事證後，研判這起失蹤案和「情感糾紛」有關。郭女是餐廳外場經理，加上皮膚白皙，有許多男性示好，其中1名「菜刀男」死纏爛打追求，郭女失蹤後，「菜刀男」夫婦被傳喚到警局，身為郭女小學同學的妻子這才發現丈夫私下追求自己的好友，氣的在警局當場呼丈夫巴掌。

警方調查，郭芳如雖然已50多歲，但她皮膚白皙面容姣好，堪稱美魔女，多年來負責餐廳外場經理，公關手段高明，送往迎來認識許多地方人士，加上個性爽朗交際手腕好，不乏男士追求。

警方當時追查郭女交友圈後拼湊出可疑嫌犯，其中1名綽號「菜刀男」的鐵工廠老闆疑似渉有重嫌，因為他雖已婚但瘋狂追求郭芳如，且菜刀男脾氣暴躁還曾因郭女不理他，踢壞郭女家中大門，而郭女之所以拒絕追求，是因菜刀男的老婆是她的國小同學，礙於閨密情誼不想背叛友情。

不過，當警方傳喚「菜刀男」夫婦到案，閨密這時才發現丈夫居然背著自己，私下追求好友，盛怒下直接呼了枕邊人「菜刀男」一個大巴掌。而隨著警方清查郭女失蹤當天，「菜刀男」與妻子的通話位址，再加上提出的不在場證明，最後2人洗清嫌疑。

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(中時電子報)