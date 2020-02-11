梁凱莉未拒絕邱昊奇的示好，但據本刊所知，她其實有正牌的男友。就在與邱昊奇約會前一天的下午兩點多，梁凱莉和正牌男友許得瑋現身台北市中山區的美式輕食餐廳，也是吃飯、看電影的約會行程，但她與許得瑋的互動，明顯甜蜜許多。

用餐完畢後，小倆口到公園一隅聊天抽菸。大約下午四點，二人搭捷運到西門町，一路上嬉笑打鬧，在許得瑋面前，梁凱莉顯然更放得開，心情好就開口大笑，菸癮來就一起吞雲吐霧，完全不必顧慮形象。二人的肢體接觸，也比女方和邱昊奇在一起時親密許多，除了撫背、勾手，梁凱莉甚至主動從背後環抱許得瑋，挺胸推著對方前進，完全就是熱戀中的小情侶。

小倆口走在西門町街頭，梁凱莉大方勾住許得瑋的手接觸親密。 （圖／本刊攝影組）

情侶倆在街上玩開了，梁凱莉奶貼許得瑋從後方緊抱住他，散發蜜戀氛圍。（圖／本刊攝影組）

盡情享受完二人時光後，梁凱莉與許得瑋接著和巫苡萱等友人，到戲院觀賞電影《青春催落去》；看他們在友人面前毫無避諱，戀人關係應已不是祕密。

二月六日，本刊又巧遇梁凱莉和許得瑋在台北市復興南路的UBike租車站旁，準備騎腳踏車，梁凱莉似乎是第一次使用，拿著手機在自動服務機前註冊，許得瑋則在旁耐心等候；註冊成功後，二人便一同騎UBike到捷運中山國中站後還車，再手牽手走回住家。

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(中時電子報)