鴻海（2317）受步入季節性淡季、春節連假工作天數較少影響，2020年1月自結合併營收出現雙位數「雙降」，降至去年2月以來近11月低點。法人原先預期，鴻海首季業績有機會優於往年同期水準，惟新冠肺炎疫情打亂中國大陸廠區復工進度，影響程度仍有待觀察

鴻海公布2020年1月自結合併營收3645.65億元，受拉貨高峰已過影響，較去年12月5395.07億元減少32.43％，且因今年春節連假落於1月，較去年同期4140.95億元減少11.96％，為去年2月以來近11月低點。

觀察1月四大產品線概況，鴻海表示，與去年12月相比，以電腦、平板等運算產品表現最佳，伺服器、網通等企業產品居次，連接器、機構件、服務等元件與其他產品位居第三，智慧手機、電視、遊戲機的消費暨智慧產品則居末。

若與去年同期相比，鴻海指出，四大產品線中以元件及其他產品表現最佳，運算產品居次，消費暨智慧產品位居第三，企業產品則殿後。

新冠肺炎疫情未見降溫跡象，中國大陸各地陸續祭出封城、半封城的「封閉式管理」等策略，希望抑制疫情擴散。在中國大陸多地設有生產基地的鴻海富士康集團，受疫情影響打亂各廠區的完全復工時程，市場憂心不僅影響鴻海營運表現，更可能衝擊對蘋果等客戶的出貨狀況。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告指出，鴻海主要負責蘋果iPhone開發生產的鄭州廠、深圳廠均受影響，員工重返工作崗位的返工率狀況不明，使蘋果iPhone手機在中國大陸的生產遭逢巨大不確定性。鴻海對此已將部分生產移往印度及台灣，但彌補產能影響仍有限。

對此，鴻海並未多做說明，僅發表3點聲明重申，集團在中國大陸各廠區正緊密配合各地政府復工要求，依分批原則有序復工。每個廠區復工過程嚴格要求合法合規，以員工安全為最高原則，而各廠區復工情形，則以當地政府公告為準。

(時報資訊)