聯發科(2454)1月營收受到農曆年工作天數減少，相較去年12月年減少10.28%，寫下近8個月新低，但依舊比107年12月增加22.02%，首季聯發科適逢新型冠狀病毒影響，營收恐下滑7%~15%，5G明顯貢獻時間點恐遞延到下半年，加上對手高通的競爭，都將是聯發科的挑戰。

聯發科1月營收198.18億元，月減少10.28%、年增加22.02%。

聯發科今年營運成長一大重心聚焦5G SoC(系統單晶片)，但因新型冠狀病毒衝擊，5G效應的明顯貢獻恐要遞延到今年，執行長蔡力行指出，目前新型冠狀病毒事件仍在發展中，基於現階段已知的資訊，短期需求確實有不確定性，但聯發科仍會透過平衡且多元的產品與業務布局，相信對全年業務的潛在影響應在可控制範圍之內。

面對5G，聯發科目標拿下Android陣營40%市佔率，預計在第三季推出第款5G SoC，瞄準更普及的大眾市場，屆時將帶動下半年5G出貨，聯發科也預計5G SoC、ASIC(客製化晶片)及車用晶片將合併貢獻今年營收15%以上，惟法人認為，隨大陸智慧型手機需求轉淡，加上下半年面臨高通發動競爭，使5G業績動能逐漸遞延，故毛利率隨5G放量擴張的實現挑戰更加嚴峻。

以聯發科首季財測預估，以美金對台幣匯率1比30計算，第一季營收預估在550億~602億之間，季下降7%到15%，年增加4%到14%，營業毛利率預估為42%正負1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為34.5%±2%。

(時報資訊)