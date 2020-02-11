信紘科(6667)在化學供應系統、製程特殊廢液回收減量等訂單穩定認列且拆移機穩定施工挹注，1月營收站上1億元，月增19.58％、年增57.44％。

信紘科表示，雖然年初受到農曆新年長假、工作天數減少的影響，加上去年因策略性接單而接獲的大型擴建廠案件施作工程認列也已收尾，對今年整體營收年增率表現較為不利，但信紘科除了拆移機服務工程持續穩定貢獻營收基礎外，去年取得多項包括化學供應系統、製程特殊廢液回收減量等設備訂單需求陸續挹注營收，單月繳出月增、年增雙成長的表現，營運淡季不淡。

因中美貿易摩擦使台商重新檢討海外生產基地布局，加上近期又因新型冠狀病毒肺炎疫情導致生產停擺，復工後仍需經歷一段時間調整產線，進一步推升台商的回流意願及轉單效益。信紘科在設備的零件、材料等備貨適量充足，可隨時供應客戶因產能調整而提升的拉貨力道，且擁有與國際一線半導體晶圓大廠合作的經驗，將有助於爭取更多新客戶及新訂單的合作機會。

(時報資訊)