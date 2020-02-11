電信三雄公布1月財報表現，台灣大以單月每股獲利0.41元，榮登電信獲利王，中華電、遠傳則每股分別賺進0.39元、0.23元。

台灣大(3045)1月自結合併營收108.1億元，營業利益15.6億元，稅後淨利為11.6億元，每股盈餘為0.41元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，1月受惠於momo電子商務持續表現亮眼，加上資訊與通訊業務、物聯網和雲端服務營收維持良好成長動能，抵銷行動業務營收下滑之趨勢，合併營收年成長3%。獲利方面，公司致力於成本費用的合理化有成，並在有線電視折舊持續下降的助益下，各業務營業利益皆呈現年成長，整體合併營業利益年增4%，並已連續三個月呈現年成長。

中華電(2412)1月合併自結營業收入為167.0億元，較去年同期減少5.3%，主要因行動銷貨收入減少且固網語音營收持續下降，資通訊專標案整體營收則與去年同期持平；營業成本及費用為129.2億元，較去年同期減少，主因商品成本隨銷貨收入下降而減少；營業淨利為37.8億元；稅前淨利為38.1億元；歸屬於母公司業主之淨利為29.9億元；每股盈餘為0.39元，與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

遠傳(4904)1月合併總營收為68.19億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.48億元與7.35億元，1月每股盈餘為0.23元；遠傳數位轉型效益持續發酵，1月新經濟營收延續強勁成長動能，較去年同期成長27%，其中資通訊業務營收年成長幅度高達121%，包含物聯網營收年增長率高達214%。

(時報資訊)