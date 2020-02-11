汎德永業汽車（2247）2020年1月合併營收為27億元，與去年同期相較減少24.71%。汎德永業表示，1月適逢農曆春節假期，工作天數減少影響新車銷售與維修保養業務表現，預期2月起即可逐步恢復。另針對新型冠狀病毒疫情，公司將密切注意疫情的影響程度，適時調整營運模式。
汎德永業進一步指出，農曆春節前後本為傳統銷售淡季，但相較於去年農曆春節為2月期間，今年元月新車銷售情況仍較去年春節期間成長，主要由於旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，除去年第四季新發表的BMWX1、1系列房車118i、3系列房車320i M Sport等銷售數字亮眼外，近一年多來陸續改款或發表的BMW休旅車X4、X5與X7持續熱銷，亦與Porsche主力車款CayenneCoupe改款新車部分延後到1月交車有關。
此外，維修保養業務元月同樣受到工作天數減少影響下滑，預期2月起即可逐步恢復，在新車銷售動能持續成長帶動下，售後服務需求將持續攀升，全年維修保養業務可望維持穩健成長。
(時報資訊)
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