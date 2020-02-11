英國33歲下士蒙根（Bernard Mongan）在軍營死亡3周都沒有人發現，直到遺體發臭、腐爛，整起案件才曝光；但令人匪夷所思的是，蒙根長達3周沒有值勤，但軍營中沒有一個人有注意到，足見軍紀鬆散。他的妻子貝絲（Beth）則表示，丈夫有愛爾蘭口音，長期受到同袍欺負。

根據《鏡報》報導，從事情報機構的下士蒙根，上月23日在北約克郡卡特里克（Catterick）的軍營被人發現死亡在房間內，且遺體已嚴重腐敗，發出惡臭。警方初步研判，蒙根應該死於月初，死亡時間近一個月，但由於身體腐爛嚴重，致死原因及確切時間仍待近一步確定。

對此他的妻子貝絲聲淚俱下表示，丈夫對新職位感到開心，雖然曾因為有些微的愛爾蘭口音，被同袍毆打過，但那不足以讓他要去輕生，且他的舉止行為、表現都沒有任何跡象，且就死亡現場的證據顯示，沒有發現任何關於自殺的痕跡。

貝絲憤怒的表示，最讓人意外的是，為什麼一個軍人死在房間3個禮拜卻都沒有人注意到，當蒙根沒有值勤時，為什麼沒有人到他的房間檢查，足見對蒙根的失蹤是不關心，軍紀鬆散。對此軍方發言人表示，有關下士蒙根死亡的案件尚待調查中，因此不方便發表評論。

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(中時電子報)