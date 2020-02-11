二月三日，甫連任國民黨立法委員的江啟臣，與捧著三萬四千位黨員連署書的助理，在鎂光燈聚焦下走進黨部，登記黨主席補選。面對黨內世代落差和國民黨改革重任，江啟臣接受本刊專訪時提出「五大現代化」策略，要讓國民黨更貼近民意，以下為本刊記者與江啟臣的專訪摘要：

本刊記者（以下簡稱記）：外界普遍將這次黨主席選舉定調為「世代之爭」或「世代交替」，您當選後要如何重整和團結黨內世代？

江啟臣（以下簡稱江）：很多人談到國民黨主席選舉，確實都鎖定在世代問題，但光以世代交替或世代之爭作註解，都是相對表面的討論，更深層的難題在於國民黨「少子化」，長久以來黨內人才斷層，沒有新一代接班梯隊。

過去幾次敗選中，都檢討過類似問題，但經過了二年、四年，敗選原因還是一樣，就是缺乏新氣象。國民黨總給外界老、舊，甚至停滯不前的形象，跟不上時代、落後民意，因此虛心整合黨內意見領袖，以及培育新世代人才，都是未來的重點工作。

記：您曾提到國民黨需要重新改造，改掉「中國國民黨」黨名恐怕相當困難，黨內也曾傳出要裁撤黃復興黨部，您認同嗎？

江：每次選後都會傳出「打掉重練」的話題，但國民黨不可能只靠改名，就整個黨脫胎換骨，改名改姓、不改個性也沒用。重點是回到黨的本質，不管議題論述、黨的路線、組織變革和效率，如果不能徹頭徹尾改變思維，就無法貼近民意。

江：國民黨黨員不論隸屬哪一個黨部，身為黨主席就得思考如何讓黨員跟著黨成長升級，尤其在改革的時刻，更需要忠貞的黃復興黨員一起參與，他們是改革的伙伴，不該是被裁或被廢的對象。

熱血青壯派 江啟臣小檔案

國民黨資深立委蔣乃辛陪同江啟臣登記參選，傳承意味濃厚。（圖／黃耀徵攝）

年齡：48歲

家庭：已婚，育有2名子女

學歷：國立政治大學外交學系學士、美國匹茲堡大學國際事務碩士、美國南卡羅萊納大學國際關係博士

經歷：行政院新聞局局長、國民黨中常委、國民黨立院黨團總召

現職：第十屆立法委員

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(中時電子報)