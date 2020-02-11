國民黨自總統大選潰敗後，黨內改革聲浪四起，甫連任立法委員的黨內中生代江啟臣宣布投入黨主席之爭，面對不分區委員吳斯懷選前成為對手下架的選戰策略，選後也被黨內青壯派要求辭職。國民黨如何重新定義兩岸論述，種種難題都等待新任黨主席接招。以下為本刊記者與江啟臣的專訪摘要：

本刊記者（以下簡稱記）：青壯派上個月要求不分區立委吳斯懷請辭，由台南市議員謝龍介遞補，您認同嗎？未來如何處理吳斯懷的相關議題？

江啟臣（以下簡稱江）：選舉已經落幕，國民黨立委目前有三十八加一名（傅崐萁日前恢復黨籍），吳斯懷再怎麼樣都是黨團的三十九分之一。區域立委對選區的選民交代，不分區立委則由黨提名，未來如果由我擔任黨主席，我將擬定考評制度，檢視不分區立委問政表現，才能對選民有所交代，因此關鍵在於制度，不在於個人。

記：國民黨如何重新定義兩岸論述，二十年來從反共轉變成媚共的形象，如何撕下標籤？

江：這個標籤與過去四年的危機處理有關，國民黨在面對兩岸議題或遭抹紅的當下缺乏使用清晰易懂的語言澄清。二零零八年到一六年國民黨執政時也有被抹紅，可是當時社會不這麼認為；從一六年至今國民黨沒有改變主張，卻一夕之間變成舔共、親共的政黨。面對敵人刻意操作時，國民黨無法用有效率的方法告訴民眾。

江：同樣是九二共識，民進黨解釋成一國兩制，普遍被大眾了解；國民黨講成一中各表，年輕人卻不一定聽得懂，最後一面倒被解釋成一國兩制。我認為九二共識存在的意義就是「擱置爭議，發展功能性的交流」。

熱血青壯派 江啟臣小檔案

年齡：48歲

家庭：已婚，育有2名子女

學歷：國立政治大學外交學系學士、美國匹茲堡大學國際事務碩士、美國南卡羅萊納大學國際關係博士

經歷：行政院新聞局局長、國民黨中常委、國民黨立院黨團總召

現職：第十屆立法委員

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(中時電子報)