國民黨主席補選將於三月七日投票，在存亡艱難時刻，新任黨主席不但要面臨世代之爭、籌措財源，以及重建黨的中美關係等難題。已登記補選黨主席的江啟臣，究竟要如何「搶救」國民黨？以下為本刊記者與江啟臣的專訪摘要：

本刊記者（以下簡稱記）：國民黨內一直爭論「九二共識」存廢問題，您將會為此定調嗎？

江啟臣（以下簡稱江）：「九二共識」是一個名詞，代表的意涵是「擱置爭議，維持現狀」，若要更改九二共識，到底是要更改名詞或內涵？「改內涵」涉及路線選擇、維持現狀或統獨議題，既然黨內對兩岸路線有很多意見，現在的確可以好好討論。

江：我認為「九二共識」名稱不見得不能改，但是背後所代表的路線和內涵才是重點，國民黨做為台灣民主社會中的政黨，任何路線的討論都必須以民主自由為出發點，尤其在兩岸議題上，要確保台灣優先、民主優勢。

記：準副總統賴清德日前訪問白宮國安會，是台美斷交後重大突破，對比之下國民黨與美國愈來愈疏離，你要如何重建國民黨對美關係？

江：我一直認為對美關係很重要，我們被抹紅、被操作為親共的政黨時，沒有適時地向國際說明立場，也缺乏對外說明管道；我認為短期內必須設立聯絡窗口或駐美辦公室，表達國民黨兩岸立場、對美關係，以及美中台三邊關係的立場，才不致被錯誤解讀，進一步奪回黨的話語權。

記：眼前的黨主席選舉，你自認為有哪些條件比副主席郝龍斌更有優勢？

江：身為立法委員，我有超過八年民意代表經驗，第一線民意的掌握和敏感度，是我最大的優勢；國民黨現在是在野黨，最大戰場在國會，立委兼任黨主席更能在第一線反應民意，發揮最大戰力。我過去所學領域在兩岸與國際關係，對目前國民黨改革正能派上用場。

熱血青壯派 江啟臣小檔案

年齡：48歲

家庭：已婚，育有2名子女

學歷：國立政治大學外交學系學士、美國匹茲堡大學國際事務碩士、美國南卡羅萊納大學國際關係博士

經歷：行政院新聞局局長、國民黨中常委、國民黨立院黨團總召

現職：第十屆立法委員

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(中時電子報)