自政黨輪替後，國民黨的黨產陸續遭行政院不當黨產委員會凍結，財務吃緊；《反滲透法》上路後更影響部分台商捐贈政治獻金的意願，恐讓國民黨的財務情況更雪上加霜，已登記參選的江啟臣接受本刊專訪時提出他的解方。以下為本刊記者與江啟臣的專訪摘要：

本刊記者（以下簡稱記）：前黨主席吳敦義曾對外宣稱，黨中央每月都要舉債新台幣三千萬元，以維繫黨務運作，你當選後如何開源節流，維繫地方黨部運作？

江啟臣（以下簡稱江）：國民黨財務狀況的確很糟，無法確切預估負債多少，任何人擔任黨主席都必須面對這個問題，包括黨職人員退休金欠款，還有被黨產會要求支付的帳目，至今都還在打官司；另外，黨務運作的基本開銷，涉及到是否把錢花在刀口上，必須秉持公開透明，除了向黨員交代，也應該讓外界看到國民黨目前的財務狀況。

江：國民黨現在沒有黨產，所剩的黨產只有人才，如何把黨重新經營好，打造全新品牌形象，得到民眾的認同、信任，讓民眾對國民黨有所期望，才能爭取到民間和企業募款，維持黨務運作。

記：《反滲透法》上路，造成許多台商恐慌，之前上海台協副會長蔡世明也呼籲台商別捐政治獻金，如此一來卻會影響國民黨收入，你要如何突破這個困境？

江：國人或沒有超過法定比例的外資企業，只要透過正常管道捐助政治獻金，就沒有涉及《反滲透法》的疑慮；台商的憂慮屬於政治層面，而不是擔心《反滲透法》規範。只要國民黨願意把體質改好，讓大家覺得國民黨是中華民國社會需要的政黨，募款就會順利，但目前國民黨改造的重點，應更著重在節流上。

熱血青壯派 江啟臣小檔案

年齡：48歲

家庭：已婚，育有2名子女

學歷：國立政治大學外交學系學士、美國匹茲堡大學國際事務碩士、美國南卡羅萊納大學國際關係博士

經歷：行政院新聞局局長、國民黨中常委、國民黨立院黨團總召

現職：第十屆立法委員

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(中時電子報)