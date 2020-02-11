明尼蘇達一名男子日前發現家中天花板開始滲水，當時心想是樓上房間漏水，於是請人上樓修理，沒想到最後竟在樓上房間發現一具屍體，而從天花板留下來的，正是房客死亡後流出的屍水，畫面相當驚悚。

據《每日郵報》報導，麥凱迪（AJ McCrady）表示，他所住的公寓早些日子不斷發出惡臭，而且浴室裡出現漏水的現象，於是他們打電話請維修人員上來檢查，當維修人員到場後，對於牆上的液體始終沒有頭緒，最後決定上樓看看房客是否有相同的問題，沒想到接下來卻發生令人毛骨悚然的事情。

維修人員上樓後，才發現樓上的房客早已過世長達一週時間，而從天花板滲進麥凱迪屋內的液體，是過世房客屍體腐爛後流出的屍水，事後麥凱迪也在推特發文：「我的公寓最近聞起來很恐怖，我才發現住在我上面的那個人已經死了一個多禮拜了。」此外鄰居也將這可怕的照片拍起來上傳網路，引發熱議。

據警方調查，他們在公寓中發現屍體，且發現時沒有任何可疑的現象，推測是在睡夢中離去。

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(中時電子報)